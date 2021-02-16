بريطانيا: الهجوم الإرهابي في أربيل «عمل غير مقبول»

عربي ودولي

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قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات التي استهدفت القوات التي تقودها الولايات المتحدة في شمال العراق «عمل شائن وغير مقبول».

وأضاف راب في تغريدة على «تويتر»: «هجوم الليلة الماضية على قوات التحالف والمدنيين في أربيل عمل شائن وغير مقبول... لن يغفر العراقيون للفصائل المسلحة التي تعرض استقرار العراق للخطر».

وذكر التحالف الأميركي في العراق أن هجوماً صاروخياً استهدف القوات التي تقودها الولايات المتحدة بشمال البلاد، أمس الاثنين، أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي أميركي، في هجوم هو الأدمى منذ نحو عام.