الصحة العالمية تتحرك لمواجهة إيبولا في أفريقيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 07:17 مساءً - منذ ساعتين

أكدت منظمة الصحة العالمية أن السلطات في غينيا والكونغو تعمل بأقصى سرعة لاحتواء تفشي فيروس إيبولا في بؤرتين منفصلتين.

وقالت متحدثة باسم المنظمة، في مؤتمر صحفي في جنيف، إنه يجري شحن اللقاحات والعلاجات الطبية للبلدين لتعزيز مخزوناتهما الحالية.

وأعلنت غينيا، في غرب أفريقيا، تسجيل 7 حالات إصابة و3 وفيات. كما أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنه تم رصد 4 حالات إصابة وحالتي وفاة في شرق الكونغو، بوسط أفريقيا.

وإيبولا فيروس شديد العدوى ويسبب حمى، ويؤدي في أغلب الأحيان إلى نزيف داخلي حاد ومن ثم الوفاة.

وأشارت المتحدثة إلى أن السلطات الصحية في البلدين لديها خبرة في التعامل مع إيبولا من مرات التفشي السابقة، وذكرت أن السلطات في غينيا والكونغو تراقب بالفعل مئات الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمرضى، لرصد ما إذا كانوا التقطوا العدوى.

وفي آخر تفشٍ لإيبولا في غرب أفريقيا (2014-2016)، تم تسجيل أكثر من 28 ألف إصابة، و11310 حالة وفاة في كل من غينيا وليبيريا وسيراليون.

وانتهى آخر تفش لفيروس إيبولا في شرق الكونغو العام الماضي بعد تسجيل 2299 حالة وفاة و1162 حالة تعاف.