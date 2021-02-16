فيلم “دقات القدر” ينال تنويه المعهد العربي في باريس

جدة - عبدالحي حسين - نوه معهد العالم العربي في باريس، بفيلم دقات القدر المغربي، لمخرجه محمد اليونسي، بعد النجاح، الذي حققه خارج الحدود.

وكشف مخرج الفيلم في تدوينة فايسبوكية، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، أن “دقات القدر” نال شهادة تنويه، واعترف من معهد العالم العربي في باريس.

وكتب اليونسي على حائطه في “فايسبوك”: “فيلم دقات القدر يحصد مزيدا من الاعترافات، وهذه المرة من معهد العالم العربي في باريس. الشكر الموصول إلى من بذلوا مجهودا لكي يوصلوا لنا هذا الاعتراف”.

وأضاف اليونسي أن التنويه، الذي ناله فيلمه، كان يوم 19 يناير الماضي، قبل أن يصل إليه، ويشاركه على فايسبوك، فيما حمل محتواه تنويها بتحقيق الفيلم لـ ثلاث جوائز في مهرجان القدس السينمائي الدولي.

ونال “دقات القدر” 3 جوائز خلال مشاركته في المسابقة الرسمية للدورة الأخيرة من مهرجان القدس السينمائي الدولي، وهي، الجائزة الأولى، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، والثانية جائزة التصوير، والثالثة جائزة غصن الزيتون الذهبي لأفضل ممثلة، التي نالتها الفنانة يسرا طارق عن دورها في” دقات القدر”.

وتحدثت بطلة الفيلم، يسرا طارق لـ”اليوم 24″، سابقا عن إنجازات “دقات القدر”، وأوضحت أنه فيلم مقتبس من رواية “السمفونية الخامسة”، وهو من أهم الأفلام السينمائية المغربية، التي أماطت اللثام عن مرحلة مهمة من التاريخ المشترك، الذي يجمع بين المغرب، وإسبانيا، فهو يطرح إشكالية تاريخية عميقة، تخص الحرب الإسبانية على منطقة الريف شمال المغرب، خلال عشرينيات القرن الماضي، وضرب سكان المنطقة بما يعرف بالغازات السامة.