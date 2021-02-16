شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. إصابات كورونا مليوني حالة والوفيات 174 ألفا و657 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى مليوني حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيت مكسيكو سيتى، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في المكسيك جراء الإصابة بمرض "كوفيد -19" الذي يسببه الفيروس، بلغ 174657 حالة وفاة.

وقد تعافى من المرض 56ر1 مليون من المصابين حتى الآن.

وأعلنت المكسيك تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 50 أسبوعا.