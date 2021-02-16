شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي: الهجوم على أربيل "عمل إرهابي" يهدف خلط الأوراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ندد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم، بالهجوم الصاروخي على مدينة أربيل "مركز إقليم كردستان العراق" أمس, واصفًا إياه بأنه عمل إرهابي يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق.

وقال الكاظمي الذي كان يتحدث أثناء رئاسته جلسة مجلس الوزراء اليوم: "إن هذا العمل الإرهابي يأتي في وقت تبذل فيه الحكومة جهودًا كبيرة لتهدئة الأوضاع في المنطقة وإبعاد العراق عن الصراعات من أجل ألا يكون حديقة خلفية لها".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الكاظمي إعلانه عن فتح تحقيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تمهيدًا للقبض على المجرمين, منوهًا بتمكن القوات الأمنية من إلقاء القبض على فرق الموت التي قتلت عددًا من المواطنين والناشطين والإعلاميين في مدينة البصرة جنوب العراق, ومشددًا على أن "الحكومة لن تنسى دماء المواطنين ومن قتلهم، ومصممة على المضي قدمًا في هذا الجانب".