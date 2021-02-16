إسرائيل تنهي "تمرينا جويا مفاجئا" في الشمال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنهى سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، التمرين المفاجىء الذي أطلقه يوم الأحد على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن التمرين جاء "لفحص كافة الآليات العسكرية في سلاح الجو وكيفية التعامل مع حالات التأهب القصوى".

وأضاف في بيان تلقته ”الخليج 365”: "شاركت فيه (التمرين) كافة تشكيلات سلاح الجو، بما في ذلك عشرات الطائرات، القوات النظامية والاحتياط التي تم استدعائها على وجه السرعة".

وأشار أدرعي إلى أن "التمرين حاكى سيناريوهات قتال عالية الكثافة، القدرات الهجومية، مسارات القيادة والتحكم والتخطيط الدقيق، وتنفيذ الهجوم الموسع".

وأضاف: "كما تم التدرب على مهاجمة آلاف الأهداف في حرب قد تقع على الجبهة الشمالية".





وأشار أدرعي على أنه "يستمر سلاح الجو في الاستعداد وتطوير قدراته لتعزيز جاهزيته لأي سيناريو حرب مع الحفاظ على التفوق الجوي".





وفي هذا الصدد، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين: "عزز التمرين من جهوزية سلاح الجو لمحاكاة سيناريو قتالي في الجبهة الشمالية من خلال تدريب فعال وقوي استمر خلال الأيام الأخيرة".





أما العقيد ي (ترفض الرقابة العسكرية الإسرائيلية نشر اسمه)، قائد قاعدة رامون الجوية فقال: "هذا تمرين موسع، الحدث الذي حاكى إطلاقه هو قيام حزب الله بإطلاق صواريخ أرض جو تجاه مسيرة إسرائيلية".

وأضاف: "نحن كسلاح جو نحرص على الحفاظ على التفوق الجوي ولن نسمح بإطلاق نار على مقاتلاتنا في منطقة نعمل فيها".

وتابع: "في هذا التمرين نتدرب على كافة النشاطات لدى كافة التشكيلات في حال الانتقال إلى حالات الطوارئ وللتعامل مع مثل هذه التهديدات وعمليات استهداف مقاتلاتنا".