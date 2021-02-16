ألمانيا تحذر إيران من عرقلة عمليات تفتيش "الطاقة الذرية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر دبلوماسي في برلين، الثلاثاء، إن ألمانيا تحذر إيران من عرقلة عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف الدبلوماسي الألماني أن "عرقلة إيران عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تكون مقبولة بالمرة."



وتابع، "نحث إيران على الامتناع عن هذه الخطوة، ونحن على اتصال وثيق فيما يتعلق بهذه القضية مع شركائنا بما في ذلك الولايات المتحدة".

وأضاف أن على إيران المساهمة في وقف التصعيد لمنح الدبلوماسية فرصة.

كانت إيران قد قالت أمس الإثنين إنها ستمنع عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ابتداء من الأسبوع المقبل إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 التزاماتها.

وحذرت وكالة الطاقة الذرية طهران لعدم تعاونها مع مفتشي الوكالة لدخول المواقع النووية. وتصدر الوكالة، التي تشرف على الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 والذي رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، تقارير فصلية عن البرنامج النووي الإيراني لدولها الأعضاء.

