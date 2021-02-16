شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يتلقى 500 ألف جرعة جديدة من لقاح "سينوفارم" الصيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرباط رويترز قالت مصادر في وزارة الصحة المغربية إن المغرب تلقى الثلاثاء دفعة ثانية تضم 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا، في إطار الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس.

وبهذا يكون المغرب قد حصل حتى الآن على مليون جرعة من لقاح سينوفارم، إضافة إلى ستة ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا الذي طوره معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.

وطلب المغرب 66 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لـ "كوفيد 19"، والتي تستلزم حصول كل شخص على جرعتين، وذلك في إطار خططه لتطعيم 80 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 36 مليون نسمة، بالمجان.

وبحلول يوم الاثنين الماضي وصل عدد من تلقوا التطعيم في المغرب 1.7 مليون، وهو أكبر عدد يجري تطعيمه في أي دولة في القارة الإفريقية.

وسجل المغرب 478595 إصابة بالفيروس و8491 وفاة.

وبالرغم من انخفاض أعداد الإصابات اليومية، مدد المغرب حظر تجول ليلاً لأسبوعين بدءاً من الثلاثاء لاحتواء انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا.