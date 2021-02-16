شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 39 شخصاً على الأقل في حادث مروع وسط الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - أ ف ب

قضى 39 راكباً على الأقل في حادث سقوط حافلة في قناة بولاية ماديا براديش وسط الهند الثلاثاء، بحسب ما أفادت الشرطة، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ.

ووقع الحادث عندما انحرفت الحافلة التي كانت تقل أكثر من 50 راكباً عن الطريق إلى قناة مائية قرب قرية ساتنا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

ولم يتضح سبب انحراف الحافلة، لكن شبكة الطرق في الهند تعاني الإهمال ومعروفة بخطورتها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحافلة غرقت بالكامل، وأظهرت صور مسؤولين يرتدون سترات نجاة برتقالية ويستخدمون قوارب الإنقاذ للبحث عن ناجين.

وبحسب تقارير إعلامية، تمكن سبعة أشخاص من بينهم السائق، من النجاة.

وفي وقت سابق، قال رئيس شرطة المنطقة دارامفير سينغ: «لقد عثرنا الآن على 37 جثة وأرسلناها إلى التشريح. عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة».

وأمرت حكومة الولاية بفتح تحقيق في الحادث.

وأفادت تقارير بأن التحقيق الأولي أظهر أن السائق فقد السيطرة على الحافلة. ثم اصطدمت الحافلة بجسر قبل أن تسقط في المياه.

وكتب مكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر أن عائلات القتلى ستتلقى 200 ألف روبية (2750 دولاراً) كتعويض.

وفي عام 2019، قتل أكثر من 150 ألف شخص، في نحو نصف مليون حادث، وفقاً للحكومة.