شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يجتمعون لمناقشة مقترحات الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بمقر التنسيقية لمناقشة الرؤى والمقترحات المزمع مناقشتها تحت القبة خلال الفترة المقبلة.

وطرح النواب خلال الاجتماع عدد من الرؤى والمشروعات التى يوليها تكتل نواب التنسيقية اهتماماً وسيشاركون فى مناقشتها خلال الفترة المقبلة بهدف التوصل إلى أفضل صيغة ممكنة تحقق الأهداف وتعبر عن نبض الشارع المصرى.

كما ناقش الاجتماع عدد من المبادرات التى يفكر نواب التنسيقية فى إطلاقها بهدف تنمية المجتمع، وتحقيق أهداف مصر في خطتها المستدامة لـ2030.