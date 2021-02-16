شكرا لقرائتكم خبر عن نائبات يطالبن وزير الاتصالات بحظر الألعاب الإلكترونية العنيفة وتحسين الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت 4 نائبات اليوم الثلاثاء، حيث استعرض مجهودات الوزارة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها التحول الرقمى لجميع قطاعات الدولة، والعمل على تحسين الخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية، وتحسين البنية المعلوماتية والعمل على توصيل الإنترنت لجميع المدارس فى المحافظات.

وحضر اللقاء كل من النائبة سوسن حسنى حافظ عن القائمة الوطنية والنائبة إيلاريا سمير حارص، والنائبة فاطمة سليم عن حزب الإصلاح والتنمية، والنائبة مريم عزت.

وشهد الاجتماع تقديم النائبات العديد من المقترحات، ومنها تطوير مكاتب البريد، وتحديث ماكينات الصرف بجميع المحافظات.

وطالبت النائبات بحظر الألعاب الإلكترونية العنيفة، والتوسع فى توصيل التليفون الأرضى والإنترنت للمحافظات النائية والقرى، وتحسين شبكات المحمول، كما أكدوا إشادتهم بأداء الوزارة ودعمهم للوزير في تأدية عمله لصالح المواطنين.



وزير الاتصالات خلال الاجتماع



وزير الاتصالات فى الاجتماع

وزير الاتصالات