شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: "حياة كريمة" تعكس حرص القيادة على تخفيف معاناة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن القيادة السياسية تحرص ومنذ اللحظة الأولى وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى على إطلاق مبادرات مجتمعية تستهدف تخفيف معاناة المواطنين وأعبائهم، ورفع مستوى المعيشة من بينها مبادرة حياة كريمة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن المبادرة تستهدف تغيير وجه القرى المصرية وإلحاق تطويرات بها بمشاركة المجتمع المدنى مما يؤدى إلى خفض نسبة الفقر ورفع المستوى المعيشى والحد من أزمة انخفاض التعليم والصحة بالقرى والنجوع .



ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة هى مبادرة طموحة، وتسير على أسلوب تدريجى بناء على تشارك بين الطرفين "الدولة والمجتمع المدنى"، كما أن فرص نجاحها جيدة، لأنها ضمن بؤرة اهتمامات الرئيس السيسى، وتتوافر لها كافة الآليات والخطط الموضوعة والتدريجية لإنجاحها على غير ما كانت المبادرات فى العهود السابقة.

وأشار إلى أن المبادرة تعمل على تنمية مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية، وتسهم فى تعزيز الثقة بالمؤسسات العامة وتعطى أولوية للأسر الأكثر فقرا والمعيلات وتستهدف تمكين المرأة أكثر.