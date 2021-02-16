النظق بالحكم مساء اليوم .. محاكمة 4 شبان على خلفية احتجاجات الفنيدق

جدة - عبدالحي حسين - شهدت المحكمة الابتدائية في تطوان، اليوم الثلاثاء، انعقاد ثاني جلسات محاكمة 4 شبان، كان قد ألقي عليهم القبض خلال احتجاجات مدينة الفنيدق.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الشبان الأربعة في حالة اعتقال، وإحالتهم على السجن المحلي في تطوان، بتهم “إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وارتكاب العنف في حقهم، والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية، والمشاركة في تجمهر مسلح”.

محامي المعتقلين، جابر بابا، أوضح ل”اليوم24″ أن المرافعات مرة خلال جلسة اليوم التي مثل فيها المعتقلون عبر تقنية الفيديو، حيث من المنتظر أن يتم النطق بالحكمة في الملف مساء اليوم الثلاثاء.

وكانت محكمة تطوان الابتدائية قد رفضت تمتيع 4 معتقلين على خلفية احتجاجات الأسبوع الماضي، من بينهم عضو في جماعة العدل والإحسان.

يذكر أن المئات من سكان مدينة الفنيدق المجاورة لمعبر سبتة المحتلة الحدودي، المغلق، قد خرجوا، للجمعة الثاني على التوالي، للاحتجاج، والمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية للسكان، وتوفير بدائل اقتصادية، وفرص الشغل للشباب العاطل.

وأظهرت مقاطع فيديو، بثها نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي، النساء، والأطفال، والشباب متجمهرين وسط المدينة مرددين شعارات من قبيل “الشعب يريد بديلا اقتصاديا”.

وطالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بلاغ له، بإطلاق سراح جميع المعتقلين، ووقف المتابعات على خلفية الاحتجاجات، التي شهدتها مدينة الفنيدق، يوم الجمعة الماضي، وفتح حوار مع المتظاهرين، والاستماع إلى مطالبهم، كما نبه إلى “خطورة” الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية في ظل ما أسماه “عجزا، وضبابية في طريقة تدبير السلطات لهذه الأوضاع”.