متدربو مراكز التربية والتكوين يقاطعون الامتحانات

جدة - عبدالحي حسين - قاطع المتدربون، والمتدربات، المنتمون إلى التنسيقية الوطنية للأطر المتدربة، امتحانات استيفاء المجزوءات في المراكز الجهوية لمهن الترببة والتكوين جهويا، ومحليا.

واعتبر بلاغ، صادر عن التنسيقية، أن المقاطعة ما هي إلا خطوة ضمن سلسلة خطوات، يباشرها المجلس الوطني في توافق تام مع قواعده، ودعم منخرطيه.

وطالب البلاغ ذاته بضرورة تحصين المتدربين، والمتدربات في مسلك أطر الإدارة التربوية لمقاطعتهم حتى تصل إلى آخر أيامها بلقدرة، والعزيمة نفسيهما.

ودعت التنسيقية أقلية المترددين إلى الالتحاق بركب المقاطعة، التي اعتبرتها مؤشرا حقيقيا على لحمة بيتها الداخلي، كما طالبت الوزارة الوصية على القطاع بضرورة التحلي بالمسؤولية، والالتزام عبر الاستجابة للمطالب المشروعة، والعادلة لأطر الإدارة التربوية، على رأسها إصدار المرسوم التعديلي لهيأة المتصرفين التربويين.