إيهاب أمير ممثل في رمضان

جدة - عبدالحي حسين - يخوض الفنان إيهاب أمير تجربة جديدة، من خلال المشاركة في عمل رمضاني قادم بعنوان “السر القديم”.

وأكدت مصادر “اليوم 24” أن إيهاب انضم إلى طاقم المسلسل رفقة سعد موفق، وفاتي جمالي، وعبد الإله عاجل، وجواد العلمي، وكمال الكاظمي، وفاطمة الزهراء بناصر، وحسنة الطمطاوي.

َويشرف على مسلسل “السر القديم”، الذي يقدم أمير إيهاب أغنية جينيريكه، المخرج أمين مونة.

ويشهد الموسم الرمضاني المقبل دخول فنانين، يحترفون الغناء، إلى ساحة التمثيل، لأول مرة، منهم زهير بهاوي، وسميرة بلحاج، كما ستعود خلاله وجوه غابت طويلا عن الشاشة الصغيرة، منهم مليكة العماري، وعبد اللطيف هلال، ومصطفى داسوكين، ونعيمة بوحمالة.