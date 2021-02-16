اخبار العالم

حكم قضائي ضد الحكومة الهولندية لإلغاء حظر التجول المفروض للحد من كورونا

0 نشر
سارة الطالبي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أمرت محكمة هولندية الحكومة، اليوم الثلاثاء، بالإلغاء الفوري لحظر التجول الليلي، المفروض للمساعدة في الحد من انتشار فيروس .

واستندت المحكمة ذاتها في حكم الإلغاء على كون الحكم يفتقر إلى أي أساس قانوني سليم.

وأثار حظر التجول، وهو الأول من نوعه في هولندا، منذ الحرب العالمية الثانية، أعمال شغب، وتخريب في عدة مدن هولندية، استمرت عدة أيام من قبل المتظاهرين، المناهضين للإغلاق عندما بدأ تطبيقه في 23 يناير.

ويأتي الحكم الأول من نوعه في هولندا، بينما كان مقررا رفع حظر التجول في البلاد في 3 من شهر مارس المقبل.

والحكم الصادر بخصوص حظر التجول الليلي، يأتي في الوقت الذي بدأت فيه عدد من الشعوب تحتج على إجراءات الحظر، التي طال أمدها بخصوص الجائحة، إذ منها من خرج للاحتجاج في عدد من الدول، بسبب تفاقم المعاناة الاجتماعية، جراء تشديد إجراءات الإغلاق.

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا