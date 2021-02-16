البطولة الاحترافية.. الوداد الرياضي يستقبل الفتح الرباطي ضمن مؤجل الجولة الـ6

جدة - عبدالحي حسين - يستقبل فريق الوداد الرياضي ضيفه الفتح الرباطي، اليوم الثلاثاء، في ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدارالبيضاء، ضمن مؤجل الجولة الـ6 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ويأمل فريق الوداد في تحقيق الانتصار قبل معركة الجولة الأولى في دوري الأبطال، أمام كايزر شيفس الجنوب إفريقي في ملعب السلام في القاهرة.

ومن جهته، يبحث الفتح الرباطي عن العودة بنتيجة إيجابية، وخطف صدارة الترتيب العام، الذي يتصدره فريق الرجاء البيضاوي بـ13 نقطة.

يذكر أن نادي الوداد الرياضي أعلن، مساء السبت الماضي، أنه تقرر إجراء المباراة، التي ستجمع الوداد، وكايزر شيفس الجنوب إفريقي في ملعب السلام في القاهرة.

وتوجهت إدارة الوداد الرياضي بالشكر الجزيل إلى فوزي لقجع رئيس، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي لم يدخر جهدا في سبيل إيجاد ملعب محايد بإمكانه احتضان المباراة، بعد ما كثف من اتصالاته، على الرغم من أن الاتحاد الإفريقي أمهل الجامعة 24 ساعة فقط لتحديد مكان إجراء المباراة.

وتابعت إدارة الوداد: “نتوجه بالشكر، كذلك، إلى وزارة الشباب والرياضة المصرية، والاتحاد المصري، الذين قبلا مشكورين احتضان هذه المباراة، وإن هذا ليس بغريب على الأشقاء في مصر، الذين تربطنا بهم علاقات أخوية، وودية” .