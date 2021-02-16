الحكومة تناقش قانون استعمال القنوات والإذاعات العمومية خلال الحملات الانتخابية في اجتماعها الأسبوعي

جدة - عبدالحي حسين - بعدما صادق عليها المجلس الوزاري، يتدارس مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي المرتقب التئامه بعد غد الخميس، مشروعي القانونين المتعلقين باللوائح الانتخابية العامة ومدونة الانتخابات.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

فيما يتعلق المشروع الثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.

ويرتقب أن يقدم وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر عمارة، عرضا أمام أعضاء مجلس الحكومة، حول حصيلة وآفاق السياسة الوطنية في مجال السلامة الطرقية.

وسيعرف الاجتماع ذاته، دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف الصادر في شأن تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين، والثاني والثالث بتجديد الترخيص الممنوح لكل من شركة “Cimecom S.A” وشركة “Gulfsat Maghreb”.