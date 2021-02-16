ليبيا.. 9 حالات وفاة و331 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة وشفاء 899 حالة خلال آخر 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان ، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 185 إصابة و714 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأوضح أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 128 ألفا و36 شخصا، بينهم 14 ألفا و121 حالة نشطة، ووفاة 2051 شخصا.