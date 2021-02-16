شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة : شركات التبغ تستهدف أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن شركات التبغ العالمية تستهدف البلدان الأفريقية بشكل متزايد لتوسيع إنتاج أوراق التبغ مع تشديد اللوائح في البلدان متوسطة وعالية الدخل.

وأفادت المنظمة في تقرير جديد بأن زيادة الزراعة في أفريقيا، جنبا إلى جنب مع التسويق المكثف، تُرجمت أيضا إلى زيادة في مستخدمي التبغ بالقارة، من 64 مليون بالغ في عام 2000 إلى 73 مليونا في عام .2018

وانخفض عدد مستخدمي التبغ على مستوى العالم من 397ر1 مليار إلى 337ر1 مليار.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن تعاطي التبغ منتشر بشكل خاص في شمال شرق أفريقيا، حيث تضم دول جيبوتي ومصر وليبيا والمغرب والصومال والسودان وتونس، مجتمعة ما لا يقل عن 19 مليون مستخدم للتبغ.

كما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن المساحة المخصصة لإنتاج أوراق التبغ في أفريقيا زادت بنسبة 4ر3%، وزاد الإنتاج بنسبة 6ر10% بين عامي 2012 و.2018 ويعد استخدام التبغ أحد أكبر تحديات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم، حيث يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم كل عام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.