شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: الميليشيا مازالت تتلاعب بملف " صافر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تمنح الوعود الكاذبة للأمم المتحدة دون تحقيق أي تقدم لدرء مخاطر الكارثة

- تواصل ابتزاز المجتمع الدولي والمساومة والضغط لانتزاع مكاسب سياسية ومادية

- لابد من اتخاذ مواقف دولية أكثر صرامة للضغط على مليشيا الحوثي

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ، أن مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران ، ما زالت تتلاعب بملف ناقلة النفط "صافر" وتمنح الوعود الكاذبة للأمم المتحدة دون تحقيق اي تقدم لدرء مخاطر كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة تتهدد اليمن والمنطقة،وما يجري الحديث عنه من انفراجة تضليل كبير للمجتمع الدولي والرأي العام اليمني

واضاقف عبر " تويتر ": تواصل المليشيا اتخاذ ملف الناقلة التي تحتوي مليون ومائتين الف برميل نفط كقنبلة موقوتة لابتزاز المجتمع الدولي والامم المتحدة والمساومة والضغط لانتزاع مكاسب سياسية ومادية غير آبهة بالمخاطر الكارثية المترتبة على تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة

وطالب "الإرياني " المجتمع الدولي باتخاذ مواقف اكثر صرامة للضغط على مليشيا الحوثي التي أثبتت انها مجرد أداة لتخريب واشعال المنطقة والتحرك العاجل لتلافي وقوع الكارثة التي بدأ العد التنازلي لها،وندعو الدول المطلة على البحر الاحمر للعب دور رئيسي في الملف وتوحيد الجهود لمواجهة الكارثة المحتملة