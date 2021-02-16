انت الان تتابع خبر الصحة تعلن تعليق الدوام الحضوري للكليات والمدارس وايقاف كافة الامتحانات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التميمي في مؤتمر صحافي تابعته الخليج 365 "لاحظنا ازدياد إصابات كورونا في الكرخ والنجف وكربلاء".

وأضاف "غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين بحق مقيمي المناسبات والتجمعات البشرية".

وأشار إلى أن "الوزارة اتفقت مع وزارة التربية لتحديد موعد امتحانات المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية"، لافتا إلى "تعليق الدوام الحضوري للكليات والمدارس الاهلية وايقاف كافة الامتحانات".

ونوه وزير الصحة إلى، أن "السلالة الجديدة من كورونا تصيب الأطفال".

وبين، ان "مجلس الوزراء خول وزارة الصحة للتعاقد مع الشركات العالمية المنتجة للقاح كورونا"، مؤكدا موافقة "مجلس الوزراء وافق على دعم وزارة الصحة بـ100 مليون دولار من البنك الدولي".