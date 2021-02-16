مجلس الوزراء يوافق على استثمار سبع محطات كهربائية شمسية

بغداد - ياسين صفوان - وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على استثمار سبع محطات كهربائية شمسية، فيما خول العمليات المشتركة بمنح الصحفيين والإعلاميين استثناء أثناء الحظر.



وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحافي، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوصى بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بين المركز والإقليم"، مؤكداً أن "وزارة الخارجية ستشترك في التحقيق".

وأضاف أنه "تم تخويل العمليات المشتركة بمنح الصحفيين والإعلاميين استثناء أثناء الحظر الكلي والجزئي".

وفي شأن آخر، قال ناظم إن "مجلس الوزراء وافق على استثمار سبع محطات كهربائية شمسية لتوليد الطاقة النظيفة"، مشيراً الى أن "رئيس الوزراء أوصى بدعم مشاريع الطاقة الشمسية والنظيفة".