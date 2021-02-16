ألمانيا تحذر إيران من عرقلة عمليات تفتيش وكالة الطاقة الذرية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال مصدر دبلوماسي في برلين لـ"رويترز" اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا حذرت إيران من عرقلة عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف الدبلوماسي الألماني "سيكون من غير المقبول تماما إذا عرقلت إيران عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع الدبلوماسي "نحث إيران على الامتناع عن هذه الخطوة، ونحن على اتصال وثيق بشأن هذه القضية مع شركائنا، بما في ذلك الولايات المتحدة"، مضيفا أن إيران بحاجة إلى المساهمة في وقف التصعيد لمنح الدبلوماسية فرصة.

وقالت إيران، يوم الاثنين إنها ستمنع عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اعتبارا من الأسبوع المقبل إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي لعام 2015 بالتزاماتها.