محكمة تأمر الحكومة الهولندية برفع حظر التجول

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قضت محكمة في لاهاي الثلاثاء بأنه ينبغي على الحكومة الهولندية رفع حظر التجول المفروض حاليا لمكافحة وباء كوفيد-19 والذي أدى إلى اندلاع أعمال شغب عنيفة في البلاد.

وقال قاض في المحكمة في لاهاي إن الحكومة الهولندية استغلت قانون الطوارئ لفرض أول حظر تجول شهدته البلاد منذ الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

ورفعت القضية امام القضاء مجموعة مناهضة لاجراءات مكافحة كوفيد-19 وبينها حظر التجول تدعى "الحقيقة حول الفيروس" (فايروسفارهيد).

وقالت المحكمة إن "حظر التجول يجب أن يرفع فورا" معتبرة ان الحكومة استغلت سلطاتها بموجب قانون الطوارئ.

وأضافت أن "حظر التجول يشكل انتهاكا عميقا للحق في حرية التنقل والحياة الخاصة".

ويمكن للحكومة الهولندية ان تطعن في القرار لكن لا يمكن لاي استئناف ان يعلق أمر القاضي كما أعلن ناطق باسم المحكمة لوكالة الانباء الهولندية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فان الحكومة قررت الطعن وطلبت تعليق أمر القاضي في انتظار قرار نهائي.

وكانت الحكومة الهولندية أعلنت في مطلع شباط/فبراير تمديد حظر التجول في أنحاء البلاد من الساعة 21,00 حتى 04,30 صباحا حتى 2 آذار/مارس.

وحظر التجول هذا، الأول في هولندا منذ الحرب العالمية الثانية، أدى بعد فرضه الى أسوأ أعمال شغب شهدتها البلاد منذ عدة عقود.

وقالت المحكمة الثلاثاء إن القانون الخاص الذي استندت اليه الحكومة من أجل فرض حظر التجول معد لكي يعتمد في "ظروف ملحة جدا واستثنائية".

وبحسب المحكمة، لم يتم إثبات "الضرورة الملحة" لتبني مثل هذا الإجراء.