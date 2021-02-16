الإمارات تواصل تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين على أرضها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين على أرضها.



وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 111,890 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الثلاثاء، 5,198,725 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 52.56 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.