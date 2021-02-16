شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب تقلبات الأحوال الجوية.. مصر تغلق ميناءين على البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر ميناءي السويس والزيتيات بمحافظة السويس المصرية، نظرًا لتقلبات الأحوال الجوية.



وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن قرار الإغلاق جاء نتيجة ارتفاع الأمواج ما بين 4-6 أمتار واضطراب حالة البحر، وشدة الرياح التي بلغت 30 عقدة شمالية غربية، مؤكدة إيقاف جميع الأنشطة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية، ومنع مغادرة أي سفن سواء لمنطقة الغاطس الخارجي للموانئ أو الأرصفة.