شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: سنواصل دعم «الكفاح من أجل الديمقراطية» في ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويتر

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا ستظل داعمة لشعب ميانمار في كفاحه من أجل الديمقراطية.

وأضافت المتحدثة أجنيس فون دير مول، في بيان، أن نشر المركبات المدرعة في العديد من المدن وتصاعد استخدام العنف، يثير قلقاً بالغاً.

وتابعت فون دير مول: «ستواصل فرنسا مع شركائها الأوروبيين والدوليين دعم شعب ميانمار في كفاحه من أجل الديمقراطية وسيادة القانون».

وواصل المحتجون في ميانمار مطالباتهم بالإفراج عن الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي، التي أطيح بها في انقلاب عسكري، وبإنهاء الحكم العسكري رغم نشر المركبات المدرعة والمزيد من الجنود في الشوارع.