شكرا لقرائتكم خبر عن «الناتو» يخطط لتوسيع مهامه التدريبية في العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مسؤولون ودبلوماسيون كبار إن وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي «الناتو» يعتزمون توسيع نطاق مهمة التدريب التي يضطلع بها الحلف في العراق بمجرد انحسار جائحة كورونا، في خطوة سيترتب عليها على الأرجح ترسيخ دور أكبر في الشرق الأوسط.

وتوقع أربعة دبلوماسيين أن يوافق الوزراء في مؤتمر عبر الإنترنت يوم الخميس على الخطط التي قد ترفع القوة من نحو 500 جندي كحد أقصى في الوقت الراهن إلى حوالي 4000 أو 5000، وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، الاثنين، إنه يتوقع أن يوافق وزراء الدفاع على التوسيع، بحيث يعمل عدد أكبر من جنود الحلف في مزيد من المؤسسات الأمنية بجميع أنحاء العراق. وأضاف «ستتوسع المهمة تدريجياً نظراً للوضع».

ويحتفظ حلف الأطلسي بمهمة غير قتالية «للتدريب والمشورة» في بغداد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018، لكن خطط توسعة المهمة تأجلت، بسبب جائحة كوفيد-19 والمخاوف بشأن الاستقرار الإقليمي إثر مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني مطلع عام 2020.

وقال دبلوماسيون إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رئيس المخابرات السابق، هو الذي يحرص هذه المرة على أن يكون لحلف شمال الأطلسي وجود أكبر في العراق في وقت تتزايد فيه الأوضاع الأمنية اضطراباً.

(رويترز)