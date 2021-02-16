شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يهدد بتوسيع العمليات العسكرية ضد «العمال الكردستاني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بتوسيع العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، بعدما زعم أن مقاتلين من الحزب أعدموا 13 تركياً.

وشنت طائرات حربية تركية، ظهر الاثنين، غارات جوية على عدد من القرى في محافظة دهوك، بإقليم كردستان، شمال العراق.

وأطلقت تركيا، الأسبوع الماضي، عملية «مخلب النسر 2»، لملاحقة عناصر من الحزب، في محافظة دهوك شمال العراق، وأسفرت عن مقتل 48 شخصاً، وذلك في وسط توقعات بأن تشن أنقرة عملية أخرى في قضاء سنجار، بمحافظة نينوى.