شكرا لقرائتكم خبر عن سيؤول تعتقل كورياً شمالياً عبر المنطقة الحدودية شديدة التحصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - رويترز

أفادت قيادة الجيش في كوريا الجنوبية الثلاثاء بإلقاء القبض على كوري شمالي بعد عبوره الحدود شديدة التحصين بين البلدين، في محاولة انشقاق نادرة على ما يبدو وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة أنه تم العثور على هذا الشخص صباح الثلاثاء بالقرب من نقطة تفتيش على الجانب الشرقي من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، مما أطلق عملية بحث عاجلة.

وقالت الهيئة في بيان: "لقد احتجزنا هذا الشخص المجهول، ونجري تحقيقاً".

وجاء العبور النادر للحدود في الوقت الذي أدت فيه إجراءات العزل العام في كوريا الشمالية إلى تراجع عدد المنشقين الذين يصلون إلى كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق العام الماضي.

وقال وزير الوحدة لي إن-يونج إن نحو 200 كوري شمالي استقروا في الجنوب العام الماضي بانخفاض حوالي 80 في المئة عن عام 2019، معللاً ذلك بإغلاق كوريا الشمالية لحدودها في يناير/ كانون الثاني 2020.

وكانت آخر حالة معروفة علناً في نوفمبر/تشرين الثاني عندما انشق رجل كوري شمالي إلى الجنوب عبر المنطقة الشرقية المنزوعة السلاح.

وتوترت العلاقات عبر الحدود بعد تعثر محادثات نزع السلاح النووي بين بيونج يانج وواشنطن منذ عام 2019.