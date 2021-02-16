نسخة عربية من «تحدي النجوم» على قناة أبوظبي

أعلنت «أبوظبي للإعلام»، عن عرض النسخة العربية من برنامج المسابقات الكوميدي الشهير «تحدي النجوم - Celebrity Game Face» على قناة «أبوظبي» وتطبيق ADtv خلال أوقات ذروة المشاهدة الأسبوعية اعتباراً من غد الأربعاء، في العاشرة مساء، وذلك بالتعاون مع «إن بي سي يونيفرسال فورماتس»، أحد الأقسام التابعة لمجموعة يونيفرسال ستوديوز.

ويعتبر البرنامج أول نسخة محلية من البرنامج الأصلي، وتتولى شركة «إن ميديا بلاس» التي أنتجت عدداً من أشهر البرامج التلفزيونية مثل «إكس فاكتور»، و«أراب آيدول»، و«قول وراي»، العمل على تحويله إلى سلسلة تلفزيونية من 13 حلقة مدة كل منها 60 دقيقة. وتقدم الفنانة الكوميدية المصرية شيماء سيف النسخة العربية المحلية من البرنامج، الذي يشارك فيه نخبة من المشاهير من الإمارات والشرق الأوسط من خلال مجموعة من الألعاب المضحكة والمحرجة أحياناً.

وكانت شركة «كريتيكال كونتينت» أنتجت النسخة الأصلية الأمريكية من البرنامج، وتولى الممثل الكوميدي الأمريكي كيفن هارت دور المقدم والمنتج التنفيذي.

وقال جمعة الهوتي، المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون بالإنابة في «أبوظبي للإعلام»: نحن سعداء بالتعاون مع «إن بي سي يونيفرسال فورماتس» لتقديم أول نسخة محلية من برنامج «تحدي النجوم Celebrity Game Face»، والذي يَعِدُ بتحقيق نسب مشاهدة عالية من قبل الجمهور العربي عبر قنوات البث التلفزيونية والرقمية التابعة لنا، ونحرص على الجمع بين الخبرات العالمية والرؤى المحلية لتقديم برامج تلفزيونية تلقى إقبالاً واسعاً لدى المشاهدين، ويعتبر هذا البرنامج مثالاً ناجحاً على ذلك، وهو ينسجم مع استراتيجية أبوظبي للإعلام التي تركّز على إنتاج محتوى متميز يواكب تطلعات الجمهور واهتماماته، وتسريع وتطوير المحتوى الرقمي.

وقالت آنا لانجينبيرج، نائب الرئيس لشؤون المبيعات والإنتاج في شركة «إن بي سي يونيفرسال فورماتس»: يسعدنا تعزيز حضورنا القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع شريك مميز مثل «أبوظبي للإعلام»، وتقديم نسخة حافلة بالمرح من البرنامج في قالب يواكب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد-19».

وقال إيهاب حمود، رئيس شركة «إن ميديا بلاس»: تحول إنتاج البرامج التلفزيونية إلى مهمة صعبة للغاية في زمن الجائحة. فبينما كنا نبحث عن برامج لقنوات أبوظبي من الممكن تصويرها، أتى برنامج تحدي النجوم في الوقت المناسب، مع المكونات المناسبة، مما جعله الاختيار المثالي. فهو برنامج مرح، سريع الإيقاع، مرن الإنتاج، وعملي جداً. الشيء الذي مكننا من التصوير في خمس دول بالرغم من جدول الإنتاج الضيق جداً. بالرغم من كل المصاعب، فاق إنتاج تحدي النجوم كل توقعاتنا إيجاباً، متمنين أن ينال كل النجاح.