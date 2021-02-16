شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية تناقش الإبداع السينمائي المعاصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

حضر المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة الرئيس الفخري لفيللا سينما، أمسية حول الإبداع السينمائي المعاصر نظمها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع رأس الخيمة، وتحدث خلالها السينمائي والمسرحي ناصر اليعقوبي.

قدم الأمسية الفنان نبيل الشميلي الذي أشار إلى أهمية الحراك السينمائي في الإمارات، ونشاط اليعقوبي وإسهامه في هذا الحراك عبر مجموعة أفلام تسجيلية قصيرة لها أهدافها ومدلولاتها.

وعرض اليعقوبي فيلمين تسجيلين قصيرين الأول بعنوان «شيخ الجبل» والثاني بعنوان «بصيرة»، حيث دارت حولهما نقاشات مستفيضة حول بروز ملامح أصيلة من خصوصية البيئة المحلية.

وتحدث اليعقوبي عن السينما الإماراتية، مشيداً بدعم المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، معتزاً بالتجربة السينمائية الإماراتية التي استطاعت في مدة قصيرة أن تثبت حضورها في المهرجانات بفضل إبداع واجتهاد السينمائيين، وما أنتجوه من أفلام حصدت جوائز مهمة في مهرجانات معروفة على مستوى الوطن العربي، ثم تحدث عن أهمية تعاون المبدعين لدفع الحراك السينمائي إلى الأمام معبراً عن تفاؤله بمستقبل السينما الإماراتية طالما أن بعض الأفلام الإماراتية نافست عربياً وعالمياً.