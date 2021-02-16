شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للفنون» تطلق سلسلة أفلام الربيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن انطلاق سلسلة أفلام ربيع 2021، والتي تقام عروضها في سينما سراب المدينة، في المباني الفنية للمؤسسة بمنطقة المريجة.

تتناول سلسلة الأفلام موضوعات التضحية والرغبة والشغف والطموح في سياقات مختلفة، والجهود التي تبذلها الشخصيات في سبيل تحقيق أهدافها والنجاة والتعايش مع معضلات اجتماعية وسياسية، وتتضمن العروض المقبلة فيلم «سيد المجهول» (2019) للمخرج علاء الدين الجم والذي يجري عرضه يوم 19 الجاري.

يتناول الفيلم قصة أمين، السارق الذي يدفن حقيبة من الغنائم على قمة تلة ثم يموّه المكان على شكل قبر من دون شاهد ليعود بعد سنوات من السجن فيجد القبر وقد أصبح ضريحاً مقاماً لسيد مجهول تعتاش القرية على الحجاج الذين يسافرون إليه من كل حدب وصوب، لتبدأ رحلة أمين في استرجاع غنيمته.

فيلم «ميلكميد» (2020) للمخرج ديزموند أوفبياجيل والذي يعرض 5 مارس، يقدم قصة «عائشة» عاملة تدفعها الظروف إلى التعامل مع متشددين للبحث عن أختها الصغرى زينب، إلى أن يتبين أن سعيها لاستعادة ماضيها السعيد معقد بصورة غير متوقعة، وتدور أحداث فيلم «أبناء الشمس» للمخرج مجيد مجيدي والذي يعرض في 2 أبريل، في العاصمة الإيرانية طهران، حيث تسعى عصابة من فتية الشارع جاهدة للنجاة وأهليهم من ضنك العيش، فيقومون بأعمال غريبة في ورشة تصليح سيارات ويرتكبون جرائم طفيفة سعياً للكسب السريع، حتى توكل إلى «علي» مهمة إيجاد كنز مدفون تحت الأرض، فيستعين بعصابته لأداء المهمة، لكن الوصول إلى النفق يفرض على الفتية التسجيل في مدرسة الشمس، وهي مؤسسة خيرية تحاول تعليم فتية الشوارع والعمال الصغار تقع على مقربة من مكان الكنز.