شكرا لقرائتكم خبر عن "المهارات الحركية" تخطف الأنظار في ثاني أيام بطولة الشرطة للرماية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت منافسات بطولة الشرطة للرماية السنوية في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة الشارقة، تنافساً محموماً بين المتسابقين بهدف الحصول على المراكز المتقدمة والتتويج بالذهب، وذلك على ميادين الرماية بالخضيرة، وشهد منافسات اليوم الثاني العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والعميد خالد عبدالله شهيل نائب رئيس مجلس اتحاد الشرطة الرياضي.

و كان التنافس على أشده بين رماة الفرق الـ11 الذين يمثلون مختلف القيادات الشرطية والأمنية في الدولة في مسابقة رماية المهارات الحركية التكتيكية (IPSC) المخصصة لفئة (رجال -سيدات – ضباط) من أجل الوصول لمنصة التتويج والتوشح بالميداليات الذهبية، وقد أقيمت المسابقة على 12 ميداناً مخصصاً للرماية التكتيكية، يمثل كل واحداً منها سيناريو مختلفاً عن الآخر باستخدام المسدس والبندقية، وتحاكي جميع السيناريوهات مهام رجال الشرطة والأمن التي تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان، وحماية الأرواح والممتلكات، إذ تتطلب منهم اجتياز الموانع والعوائق التي قد تواجههم أثناء تعاملهم مع حدث معين، وذلك من خلال تطبيقهم لمجموعة من أنواع الرماية التكتيكية بوضعيات مختلفة، وتعاملهم مع أهداف ثابته ومتحركة مثل إسقاط الصحون، والصحون المتحركة، والأهداف الورقية الثابتة وغيرها من الأهداف، وستتواصل المنافسة في هذه المسابقة على مدى ثلاثة أيام يتم بعدها الإعلان عن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بناء على دقة وسرعة الرامي ونجاحه في التعامل مع الهدف بالشكل المطلوب.