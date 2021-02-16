هواوي تنتهي من إنشاء 62 أكاديمية لتدريب وتشغيل طلاب الكليات التكنولوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

قالت هالة عرندة، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر للعلاقات الحكومية، إن برنامج ITB يهدف إلى تدريب طلاب الجامعات على التقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وتمتد مدة البرنامج الذي تم إطلاقه في 2019 على 3 سنوات تهدف الشركة من خلاله إنشاء 100 أكاديمية بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة.

وأضافت عرندة في تصريحات خاصة لمصراوي أن الشركة انتهت من إنشاء 62 أكاديمية في 33 جامعة حتى الآن، وتقوم هواوي بتدريب المدربين بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات ليقوم هؤلاء المدربين بتدريب الطلاب، الأمر الذي يسهم في الاستفادة بشكل أكبر من البرنامج.

وبحسب عرندة تهدف هواوي لتدريب 12 ألف طالب بنهاية العام الجاري، ويحصل الطالب على شهادة دولية من هواوي ما يساعده على إيجاد فرصة عمل داخل مصر أو خارجها.

وبحسب نائب الرئيس التنفيذي للشركة، تساعد هواوي المتدربين على الحصول على وظيفة في الشركات الشريكة لهواوي مثل شركات المحمول وغيرها من شركات الاتصالات وخاصة أن هناك فجوة بين العرض والطلب بالنسبة لهذه التخصصات.

وعن شروط تقدم الطلبة للبرنامج، قالت إنه يجب أن يكون طالب بكلية الهندسة أو كلية الحاسبات الآلية.

وكشفت عرندة عن بوابة iTB الإلكترونية والتي تعد بوابة توظيف لربط المواهب الشابة بقطاع التوظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر والمنطقة، كما أنها بوابة تعليمية حيث تقدم دورات وشهادات محدثة من هواوي لتستفيد منها مصر والدول العربية.

وتسجل المواد على بوابة iTB من قبل خبراء مصريين بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MICT) والمعهد القومي للاتصالات (NTI).

وعقدت هواوي أمس المؤتمر السنوي للاحتفال بتخريج 200 طالب من المتميزين، بالإضافة إلى تكريم الشباب الذين حققوا المراكز الأولى في مسابقة هواوي تكنولوجيز العالمية في 2020، وكذلك تكريم أفضل الجامعات، والمؤسسات، والشركاء، والمدربين الذين تعاونوا في تطوير رؤية ورسالة البرنامج. فضلاً عن تكريم المواهب الشابة، والخريجين الموهوبين من برامج "بنك القدرات".

وحصلت كلاً من جامعة بورسعيد، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة المنوفية ، وجامعة MSA على الجائزة الكبرى.

كما حصلت كلاً من جامعة السويس والمنصورة والزقازيق والكليه الكندية الدولية، وكفر الشيخ وأاكاديمية الشروق، ومعهد العبور على الجائزة الأولى، بالإضافة إلى ذلك حصلت جامعة قناة السويس وبنها وطنطا وأسوان وبدر ومدينة زويل وجامعة النهضة على الجائزة الثانية.

أما جائزة التميز فقد حصل عيها كلاً من جامعة عين شمس ممثلة في الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة و جامعة MSA ممثلة الدكتورة نوال الدجوى رئيسة مجلس ادارة الأمناء.

وأعلنت شركة هواوي تكنولوجيز خلال المؤتمر عن خطة ـ iTB الجديدة لعام 2021، كما سلطت الضوء عن أهم إنجازات البرنامج في عام 2020 والتي تم تحقيقها من خلال التعاون المثمر مع الشركاء المختلفين.