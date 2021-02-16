اخبار العالم

بالصور.. أمطار خفيفة على الدقهلية وشركة المياه ترفع حالة الطوارئ

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تعرضت عدد من مدن وقرى محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، لرياح شديدة مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة ومتقطعة، ما تسبب فى توقف حركة الصيد بنطاق مدينة جمصة وبحيرة المنزلة.

وأصدر المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ تعليمات بتواجد مديري المناطق، والإدارات الفنية في محل عملهم، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية المعدات والمحطات، والنوبتجيات، وسيارات الكسح، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة والتنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس المدن، لحين انتهاء موجة الطقس.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا