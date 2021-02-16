مقتل ثمانية عناصر من "داعش" في عملية للقوات الأفغانية الخاصة

اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات الأفغانية، صباح اليوم الاثنين، مقتل سبعة من عناصر تنظيم "داعش" وانتحاري مفترض في عملية للقوات الخاصة على منزل بمدينة جلال أباد مركز إقليم ننجرهار شرقيّ أفغانستان.

وقالت الحكومة المحلية في إقليم ننجرهار، في بيان، إن القوات الخاصة المعروفة بـ"صفر 2" قامت خلال الليل الفائت بعملية نوعية على منزل سكني في منطقة غوجكي بمدينة جلال أباد، وخلال العملية اندلعت مواجهة مسلّحة عنيفة، استخدم خلالها المسلّحون أسلحة مختلفة.

وجاء في البيان أن القوات الخاصة تمكنت من قتل جميع المسلحين داخل المنزل من دون إصابات في صفوف القوات أو المواطنين، لافتاً إلى أن المسلحين حاولوا التمترس بالمواطنين، لكن القوات الخاصة تمكنت من قتلهم، من دون أن يلحق أي ضرر بالمنازل المجاورة.