في سابقة، للمرّة الأولى إمرأة تترأس منظمة التجارة العالميّة

اسماعيل عبد الحي - أصبحت ممثلة نيجيريا في منظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو-إيويالا أمس الإثنين، أول إمرأة تتولى منصب مدير عام للمؤسسة الدولية المنسقة للعلاقات والقواعد التجارية بين البلدان.

وجاء في بيان المنظمة "وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية على تعيين الدكتورة نغوزي أوكونجو-إيويالا في منصب المدير العام الجديد".

وأضاف البيان أنه تم إتخاذ القرار بالإجماع، في جلسة إستثنائية للمجلس العام، وبذلك تصبح أوكونجو-إيويالا أول إمرأة وأول إفريقية تترأس منظمة التجارة العالمية.

وستتولى ننغوزي أوكونجو-إيويالا مهامها في الأول من مارس المقبل وستظل صلاحياتها سارية حتى 31 أوت 2025.

ووفق ما ذكرته وكالة "سبوتنيك"، ولدت أوكونجو-إيويالا عام 1954 في مدينة أوجواشي أوكو في نيجيريا، وشغلت منصب وزيرة المالية ووزيرة خارجية البلاد، كما شغلت منصب مدير عام للبنك الدولي، وتشغل حاليا منصب رئيسة مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتحصين.