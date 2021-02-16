مجلس النوّاب الليبي يقرّر الإجتماع في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

اسماعيل عبد الحي - قرر مجلس النواب عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في مدينة سرت.

وإجتمع أعضاء مجلس النواب الليبي بطبرق شرق البلاد، في جلسة تشاورية، للإتفاق على الترتيبات الضرورية قبل منح الثقة للحكومة الجديدة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة.

وكانت خلافات داخل مجلس النواب الليبي حول مكان إنعقاد الجلسة التشاورية يوم 15 فيفري، نجم عنها توجيه دعوتين لجلستين في ذات الموعد، واحدة في طبرق وأخرى في مدينة صبراتة إلى الغرب من العاصمة طرابلس.

وكانت أبواب الترشح لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة قد أغلقت يوم الأحد.

وسيتولى رئيس السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا تقييم السير الذاتية للمترشحين، ومن بعد ذلك سيقدم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب لمنحها الثقة في مدة لا تتجاوز 3 أسابيع.

المصدر: RT