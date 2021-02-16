إطلاق حملة تلقيح في الكونغو ضد فيروس إيبولا

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

انطلقت الاثنين حملة تلقيح بعد عودة ظهور حمى إيبولا النزفية في منطقة شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث اكتشفت أربع إصابات من بينها حالتا وفاة، بحسب منظمة الصحة العالمية.



وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديموقراطية "أطلقت السلطات اليوم 15 فبراير (شباط) 2021 حملة التطعيم ضد إيبولا في بوتمبو بعد أسبوع من عودة ظهور الفيروس".

وبحسب الوكالة التابعة للامم المتحدة، فإن "الطواقم الصحية في مستشفى ماتاندا حيث عولجت أول حالة إيجابية، أول من تلقى اللقاح".

وفي 7 فبراير (شباط)، أعلن وزير الصحة عودة ظهور فيروس إيبولا في منطقة بيين في إقليم شمال كيفو (شرق). ومنذ ذلك الحين، تم تسجيل أربع إصابات، من بينها حالتا وفاة.

وأوضح مكتب منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديموقراطية على تويتر أن الحالة الرابعة التي تم تشخيصها تعود إلى "عاملة صحية (ممرضة) تعمل في مستشفى ماتاندا في منطقة كاتوا وتعيش في منطقة موسيينين المجاورة".

في بيين، لقّح أربعة أشخاص وتم تحديد أكثر من 334 من المخالطين ومن المقرر تلقيحهم، كما قال المكتب.

وجاء ظهور فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الموجة السابقة من هذا المرض الذي ظهر للمرة الاولى في الكونغو عام 1976.

وكانت السلطات في البلاد أعلنت في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 انتهاء الموجة الحادية عشرة من فيروس إيبولا في ولاية إكواتور في شمال غرب البلاد والتي أسفرت عن وفاة 55 شخصاً من أصل 130 إصابة.

وقد تسبب هذا الوباء في وفاة أكثر من 11300 شخص بين عامي 2013 و2016 خصوصا في غينيا وسيراليون وليبيريا.