الرئيس الفرنسي يدعو لتعزيز مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل

ووعد ماكرون الذي تحدث عبر الفيديو من باريس "بتعزيز التحرك" في محاولة "للقضاء" على المجموعات الموالية لتنظيم القاعدة مثل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" و"كتيبة تحرير ماسينا".

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، في كلمته أمام قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة في نجامينا، على ضرورة تعزيز مكافحة المجموعات الإرهابية وإعادة سلطة الدولة في تلك المنطقة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012