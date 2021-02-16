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الرئيس الفرنسي يدعو لتعزيز مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل

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محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، في كلمته أمام قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة في نجامينا، على ضرورة تعزيز مكافحة المجموعات الإرهابية وإعادة سلطة الدولة في تلك المنطقة.

 

ووعد ماكرون الذي تحدث عبر الفيديو من باريس "بتعزيز التحرك" في محاولة "للقضاء" على المجموعات الموالية لتنظيم القاعدة مثل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" و"كتيبة تحرير ماسينا".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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