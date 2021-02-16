الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين الاعتداءات الصاروخية على أربيل في كردستان العراق

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاعتداءات الصاروخية التي استهدفت أربيل، التي تشكل تصعيداً خطيراً للنيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الأمن والاستقرار في إقليم كردستان العراق.



وأوضح مصدر مسؤول في الجامعة في بيان، أن الأمين العام أكد توحيد الجهود بين بغداد وأربيل لمواجهة التحديات المشتركة والتصدي للمحاولات الآثمة التي تستهدف أمن واستقرار العراق، مشدداً على أن استقرار اقليم كردستان العراق، ركيزة مهمة في استقرار العراق.

وأضاف أن الأمين العام شدد على تضامن الجامعة مع العراق في حربه ضد الارهاب، ودعم جهود حكومته وخطواتها لحفظ هيبة الدولة وسيادة العراق، واستعادة الأمن والاستقرار فيه