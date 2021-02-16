شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الفرنسي يدعو لتعزيز مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، في كلمته أمام قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة في نجامينا، على ضرورة تعزيز مكافحة المجموعات الإرهابية وإعادة سلطة الدولة في تلك المنطقة.



ووعد ماكرون الذي تحدث عبر الفيديو من باريس "بتعزيز التحرك" في محاولة "للقضاء" على المجموعات الموالية لتنظيم القاعدة مثل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" و"كتيبة تحرير ماسينا".