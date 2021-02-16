المملكة السعودية تندد بالهجوم على مطار أربيل في كردستان العراق ‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ القلق بعد الهجمات التي استهدفت مطار أربيل الدولي، معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي وصفتها بـ"الجبانة".



وفي بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية، عبرت الوزارة عن "رفض المملكة القاطع لاستهداف أمن العراق وزعزعة وحدته والتأثير على سلامة أراضيه".

وحسب البيان، أكدت السعودية "تضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب العراق في كل ما يتخذه من خطوات وإجراءات لحفظ أمنه ودعم جهوده في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيل من استقراره والتأثير على سيادته".

وأوضحت الخارجية أن الاعتداءات "تُهدد أمن واستقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوية فيها، بما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدته على محاربة الإرهاب".

وأسفر الهجوم على مطار أربيل حيث توجد قاعدة للتحالف الدولي عن مقتل مدني غير أمريكي لم تكشف جنسيته، وجرح عدد من جنود التحالف، بينهم جندي أمريكي، حسب متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.