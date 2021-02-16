شكرا لقرائتكم خبر عن قائد شرطة الشارقة يستقبل وفداً من العمليات المركزية الاتحادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة ،بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد، والمديرين العامين، وفداً من الإدارة العامة للعمليات المركزية الاتحادية في وزارة الداخلية برئاسة العميد ركن دكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية الاتحادية يرافقه العقيد جمعه سالم الزعابي مدير إدارة العمليات، والعقيد عبدالله الحر السويدي مدير إدارة السيناريوهات الأمنية، وأعضاء فريق عمل منظومة الجاهزية والاستعداد في وزارة الداخلية ،بهدف مناقشة التوجه الاستراتيجي لمنظومة الجاهزية والاستعداد والدعم الأمني في وزارة الداخلية.

تمت خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المهمة التي تدعم التوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية، وتعزز ضمان الجاهزية والاستعداد والدعم الأمني، من خلال استعراض مجموعة من النظم الاستراتيجية التي تحقق الجودة والريادة في مجال الجاهزية والاستعداد، وتعزز سرعة الاستجابة، مؤكدين أن التوجه الاستراتيجي للوزارة يجسّد رؤيتها بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ورسالتها التي تركز على العمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات عبر تقديم أفضل الخدمات الأمنية وفقاً للمعايير الاستراتيجية، لذلك لابد من دعم هذا التوجه الاستراتيجي البناء وتعزيز الجاهزية والاستعداد وسرعة الاستجابة.

في ختام الزيارة، أشاد الوفد الزائر بجهود شرطة الشارقة المبذولة في تعزيز ودعم سرعة الاستجابة، وضمان الاستعداد والجاهزية في مواجه المستجدات والأحداث الأمنية كافة، فضلاً عن سعيها المستمر لتطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية.