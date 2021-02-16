شكرا لقرائتكم خبر عن موراي يشارك ببطاقة دعوة في بطولة للتنس في مونبلييه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال منظمون الثلاثاء إن أندي موراي المصنف الأول عالمياً سابقاً سيعود إلى منافسات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في بطولة في مونبلييه هذا الشهر بعد أن تلقى بطاقة دعوة.

واضطر موراي، الحاصل على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، للانسحاب من أستراليا المفتوحة أولى البطولات الكبرى في 2021 لعدم قدرته على إيجاد ما وصفه بأنه حجر صحي عملي بعد إصابته بكوفيد-19 في 14 يناير.

وبدلاً من ذلك توجه موراي إلى بييلا للمنافسة في إحدى بطولات التحدي في محاولة لاستعادة لياقة المباريات قبل عودته لبطولات المحترفين.

وخسر اللاعب البريطاني البالغ من العمر 33 عاماً والذي يحتل حالياً المركز 125 في التصنيف العالمي أمام الأوكراني إيليا مارتشينكو في النهائي.

وقال المنظمون على تويتر : سيلعب أندي موراي في بطولة سود دي فرانس المفتوحة 2021. بعد أن حقق 46 لقباً في بطولات اتحاد المحترفين يعد موراي من أفضل اللاعبين في العقد الأخير. بعد مشاكل الإصابات في السنوات الأخيرة بذل موراي مجهوداً كبيراً قبل انطلاق الموسم ويتطلع للعودة للمنافسات في 2021.

وخاض موراي سبع مباريات فقط في بطولات المحترفين العام الماضي بسبب الإصابات وتوقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا وأنهى موسمه في أكتوبر بسبب إصابة في الحوض. وكان آخر لقب فاز به في أنتويرب في 2019.