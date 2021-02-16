20 مليون زيارة للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات 2020

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عن وصول عدد زيارات البوابة الرسمية لحكومة الإمارات U.AE إلى ما يقارب 20 مليون زيارة خلال عام 2020، مقابل 13.5 مليون زيارة في عام 2019، في حين بلغ عدد مستخدمي البوابة العام الماضي 12.2 مليون مستخدم 2020، مقابل 8 ملايين مستخدم في عام 2019.

وأشارت الهيئة إلى أن أكثر الموضوعات زيارة على البوابة كانت التأشيرات وبطاقة الهوية، والعدل والسلامة والقانون، والتوظيف وأنظمة العمل، والسفر والانتقال إلى دولة الإمارات. وتصدر الجالية الهندية زيارة البوابة ثم المملكة العربية السعودية، ثم جمهورية مصر العربية.

وتعكس هذه النتائج أهمية البوابة كمنصة رقمية للوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية، وتبيّن في جانب منها الجهود الكبيرة التي بذلها فريق البوابة على مستوى الهيئة والجهات الحكومية الأخرى في تطوير المحتوى والخدمات المقدمة عليها. كما تعكس اعتماد الجمهور على البوابة كمصدر موثوق للحصول على المعلومات المتعلقة بكافة الخدمات الحكومية، والجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر البوابة الرسمية العديد من الخدمات الحكومية السريعة والتي يمكن الحصول عليها على مدار الساعة.

وقالت أحلام عبدالرحمن الفيل مدير إدارة الاتصال المؤسسي الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة بالهيئة: تشكل البوابة الرسمية للدولة الوسيلة الأسرع والأكثر موثوقية لجميع الناس للحصول على أهم المعلومات حول دولة الإمارات والاطلاع على كافة القرارات والتشريعات التي تصدرها حكومة الدولة، والاستفادة من مئات الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها الجهات الحكومية. إن البوابة الرسمية للدولة ونتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل أصبحت داعماً رئيسياً لمؤشر الخدمات الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يمثل أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لدولتنا. وفي ضوء المكانة العالمية لدولة الإمارات، فقد أصبحت البوابة مرجعاً للراغبين في الحصول على معلومات عن دولة الإمارات من كافة أنحاء العالم.

وأكدت الفيل، أن البوابة الرسمية تعتبر خير مثال على ما وصلت إليه عملية التحول الرقمي في الدولة من تقدم، وأضافت: «إن ما شهده العالم من ظروف استثنائية خلال العام الماضي أكد للجميع صوابية النهج الذي انتهجته حكومة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة بالإسراع في عملية التحول الرقمي، وتحويل كافة الخدمات الحكومية إلى خدمات ذكية، لقد استطاعت دولة الإمارات تخطي هذا التحدي الكبير بسهولة ويسر معتمدة على ما حققته الجهات الحكومية من نجاحات في عملية التحول الرقمي خلال الأعوام الماضية».