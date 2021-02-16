شكرا لقرائتكم خبر عن «إمباور» تباشر تشغيل محطة تبريد مناطق في مدينة دبي للإنتاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، بدء تشغيل محطة تبريد المناطق في مدينة دبي للإنتاج بطاقة إنتاجية تصل إلى 47,000 طن تبريد. وكانت المؤسسة قد منحت العام الماضي عقداً بقيمة 197 مليون درهم لتشييد وتجهيز معدات المحطة التي تنتمي للجيل الجديد من محطات تبريد المناطق.

وتعتبر هذه المحطة أول محطة رئيسية من أصل ثلاث محطات تبريد سيتم إنشاؤها في المنطقة وبطاقة إنتاجية ستصل إلى 125,000 طن تبريد عند انتهاء المشروع.

ويصل عدد المباني الموصولة بالمحطة الجديدة في المنطقة إلى 52 مبنى متعددة الاستخدامات فيما يجري العمل على ربط 14 مبنى خلال العامين القادمين.

وتم تشغيل المحطة لخدمة المتعاملين في مدينة دبي للإنتاج، وذلك ضمن استراتيجية المؤسسة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق، وحرصاً منها على توفير خدمات تبريد ذات جودة عالية وصديقة للبيئة.

وأوضح أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن المحطة في مدينة دبي للإنتاج ستستخدم تقنيات تبريد متطورة تتميز بأقل استهلاك للطاقة والمياه، حيث ستضم وحدتين لتخزين الطاقة الحرارية (TES) لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة خلال ساعات ذروة الاستهلاك، إضافة إلى استخدام المياه المعالجة TSE في العمليات التشغيلية للمحطة بما يقلل من استهلاك المياه العذبة ويسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

ولفت ابن شعفار إلى أن المؤسسة راعت التوسع العمراني الحالي والمستقبلي في مدينة دبي للإنتاج، فاستثمرت في تصميم وتشييد محطة مرتبطة بمركز التحكم الذكي الذي يعمل بأنظمة متطورة، فضلاً عن شبكة أنابيب النقل والتوزيع بطول 20 كم وبما يضمن تلبية الطلب المتزايد على خدمات التبريد وربط مختلف المحطات المتواجدة في مدينة دبي للإنتاج.

