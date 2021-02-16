شكرا لقرائتكم خبر عن أم القيوين تعلن عن تطبيق إجراءات احترازية جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين: ”الخليج 365”

أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة أم القيوين اعتماده إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأشار الفريق إلى أن الإجراءات الاحترازية الجديدة ستطبق في الإمارة اعتباراً من الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021 وحتى إشعار آخر.

وشملت الإجراءات خفض نسبة الحضور في الشواطئ والحدائق العامة إلى 70% ، ومراكز التسوق 60%، ومركز اللياقة البدنية في الصالات الرياضية وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية بنسبة 50%، إضافة إلى خفض نسبة الحضور في دور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية والفعاليات في القاعات المغلقة إلى 50%.

وقرر الفريق إيقاف الحفلات الغنائية والموسيقية حتى إشعار آخر، وحدد 10 أشخاص عدد الحضور في عقد القران والمناسبات العائلية الأخرى في المنزل، كما حدد عدد 20 شخصاً لتشييع الجنائز و للعزاء 20 شخصاً.

وأكد فريق الطوارئ في أم القيوين أنه سيتم تكثيف الجولات التفتيشية من قبل الفرق المختصة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة.